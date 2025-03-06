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Бородай: основные события на Украине произойдут в ближайшие месяцы

Депутат ГД Бородай: завершение СВО будет лишь началом глобального конфликта
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Алексей Майшев/РИА Новости

Специальная военная операция на Украине может завершиться уже в этом году, причем главные события могут произойти в ближайшие месяцы. Но это не главное. Впереди куда более существенное противостояние. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

«Мир находится в состоянии передела, изменения своих идеологических основ, изменения вообще всей международной политики, изменения хозяйственных укладов. К сожалению, подобного рода изменения, так как-то складывается в истории, обычно происходят с большой кровью», — сказал парламентарий.

Он добавил, что сейчас мир наблюдает начальную стадию противостояния. При этом, по его словам, есть надежда, что оно не случится на территории России.

Как пишет американская газета The New York Times, решение Белого дома приостановить военную помощь Украине может предоставить России «решающее преимущество» и дать ВС РФ возможности для наступления.

С помощью Европы Украина могла бы продолжать борьбу летом 2025 года без дополнительной американской помощи, однако потеря одного из ее важнейших союзников «облегчит России наступление на украинские линии обороны», отмечают журналисты.

Ранее Рубио призвал Украину не подрывать усилия Трампа по урегулированию конфликта.

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