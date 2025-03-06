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В США заявили о решающем преимуществе России на Украине

NYT: приостановка помощи США Киеву даст России решающее преимущество на фронте
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Евгений Биятов/РИА Новости

Решение Белого дома приостановить военную помощь Украине может предоставить России «решающее преимущество» и дать ВС РФ возможности для наступления. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«(Решение США о приостановке помощи. – прим. ред.) может изменить расстановку сил на поле боя, либо остановив борьбу, либо потенциально предоставив России решающее преимущество», — говорится в сообщении издания.

С помощью Европы Украина могла бы продолжать борьбу летом 2025 года без дополнительной американской помощи, однако потеря одного из ее важнейших союзников «облегчит России наступление на украинские линии обороны», пишет NYT.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.

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