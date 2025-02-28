В Латвии захотели запретить гражданам посещать Россию

Сейм Латвии поддержал запрет на турпоездки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что власти захотели запретить гражданам страны ездить в так называемые страны-агрессоры в связи с «вербовкой для шпионажа», а также из-за возможных «нарушений прав человека». Если законопроект примут, он дополнит уже введенные в отношении России санкционные ограничения и запретит туроператорам организацию таких путешествий.

Чтобы изменения вступили в силу, сейм должен поддержать их запрет еще в двух чтениях.

На сегодняшний день туристических поездок в Россию из Латвии нет, а на территорию Белоруссии можно попасть только с помощью четырех туроператоров. При этом в 2024 году Россию посещали около 2000 латвийцев в месяц.

В феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.