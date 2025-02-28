Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Латвии захотели запретить гражданам посещать Россию

Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию
close
Global Look Press

Сейм Латвии поддержал запрет на турпоездки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что власти захотели запретить гражданам страны ездить в так называемые страны-агрессоры в связи с «вербовкой для шпионажа», а также из-за возможных «нарушений прав человека». Если законопроект примут, он дополнит уже введенные в отношении России санкционные ограничения и запретит туроператорам организацию таких путешествий.

Чтобы изменения вступили в силу, сейм должен поддержать их запрет еще в двух чтениях.

На сегодняшний день туристических поездок в Россию из Латвии нет, а на территорию Белоруссии можно попасть только с помощью четырех туроператоров. При этом в 2024 году Россию посещали около 2000 латвийцев в месяц.

В феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами