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Макрона назвали «атомным Оле-Лукойе»

Захарова: Макрон хочет раскрыть ядерный зонтик над ЕС, как «атомный Оле-Лукойе»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе», который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Евросоюзом. Об этом дипломат заявила ТАСС.

«Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила представитель МИД РФ.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, Макрон заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе».

Кроме того, французский лидер заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять стран Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Оле-Лукойе — это литературный персонаж, созданный Гансом Кристианом Андерсеном на основе народных сказок. Этот сказочный герой носит под мышкой два зонтика, которые он раскрывает над спящими детьми. Для тех, кто вел себя хорошо, предназначен зонт с красивыми картинками, который дарит им чудесные сны. А непослушным детям Оле-Лукойе открывает зонт без картинок, и они проводят ночь без сновидений.

У Оле-Лукойе есть брат-близнец с таким же именем, но у него другие функции. Второй Оле-Лукойе приходит, чтобы закрыть глаза тех, кто покидает этот мир, и уносит их с собой.

Ранее Рогов заявил о «подлости» и «лицемерии» Макрона.

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