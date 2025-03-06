В Госдуме выступили с предупреждением в адрес Макрона после его слов о России

Французский президент Эммануэль Макрон после заявлений о ядерном оружии и якобы «угрозе» со стороны России может повторить судьбу императора Франции Наполеона. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает», — подчеркнул он.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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