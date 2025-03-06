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Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть «Миротворец»

Школьница из Луганска Савенкова призвала Вэнса закрыть «Миротворец»
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Matthias Schrader/AP

Школьница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского «Миротворца», призвала вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса закрыть ресурс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение девушки.

«На Украине существует сайт «Миротворец», где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США. — прим. ред.) Тулси Габбард», — заявила она.

По словам Савенковой, новая администрация США обещала защищать свободу слова в мире и начать следует с освобождения политических заключенных и закрытия сайта «Миротворец».

По словам школьницы, сайт был создан для запугивания людей и сбора данных для ликвидации неугодных украинским властям. Савенкова подчеркнула, что удивлена тому, что в Европе не замечают отсутствия свободы слова и демократии на Украине.

Девушка отметила, что свобода слова начинается со свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения.

До этого Савенкова поздравила российских бойцов с наступающими Новым годом и Рождеством.

Ранее луганская школьница призвала международные организации поддержать журналистов.

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