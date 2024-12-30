Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которую на Украине внесли в базу сайта «Миротворец», поздравила российский бойцов с наступающими Новым годом и Рождеством. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот уже 11-й год я загадываю желание об окончании войны. О нашей победе. <...> Я бы хотела поздравить солдат, офицеров, генералов, которые находятся на передовой и не дают нам почувствовать, что такое война», — сказала девочка.

Также 16-летняя Савенкова поздравила сотрудников спецслужб, волонтеров и журналистов. Еще школьница поздравила мирных жителей, которые «узнали, что такое война».

Весной 2021 года Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о правах детей в Донбассе на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. В трехминутном ролике она заявила, что ее семья подвергается травле порталом и некоторыми украинскими СМИ.

Ранее Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину.