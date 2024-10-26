Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая также является писательницей и драматургом, выступила с обращением в защиту журналистов, подвергающихся преследованию. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Савенкова отметила, что сейчас профессия журналиста является опасной, и многие независимые журналисты из стран Запада, России, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью.

«Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах», — подчеркнула девушка.

По словам Савенковой, некоторым сотрудникам СМИ грозит тюремное заключение лишь потому, что «их точку зрения на освещаемые события не разделяют правительства западных стран». При этом не было заведено ни одного уголовного дела из-за преследования или препятствия в выполнении их работы.

Школьница выразила мнение, что «в мире есть множество стран, которым важна правда и свобода информации».

«Я очень надеюсь, что представители этих стран выразят публичную реакцию и поддержку журналистов, находящихся в опасности», — заявила писательница.

В конце сентября Савенкова обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с заявлением о том, что Европа «подталкивает мир к большой войне», оказывая военную помощь Украине.

Ранее школьница из Луганска предложила Трампу посетить Донбасс.