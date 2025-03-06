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В Европе вспомнили о «моменте 11 сентября» из-за Украины и США

Bloomberg: в Европе заговорили о «моменте 11 сентября» из-за США и Украины
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Global Look Press

Для Европы настал «момент 11 сентября» на фоне разных позиций ЕС и США по украинскому вопросу, Европа должна переосмыслить «основы» в области обороны и отношений со Штатами. Об этом в подкасте Bloomberg заявил бывший министр безопасности Великобритании Том Тугендхат.

Как пишет агентство, лидеры европейских стран пытаются осознать, что означает прекращение военной помощи США Украине. Во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером была сформирована «коалиция желающих» для финансовой и военной поддержки Украины. Однако этого может оказаться недостаточно.

В этой связи, отмечается в материале, Тугендхат в подкасте подчеркнул, что необходимо пересмотреть «основы» политики Европы по обороне и принципов отношений региона с США.

Он заявил, что действия президента США по дистанцированию Америки от Украины и Европы — это «момент 11 сентября — один из тех моментов, когда нужно переосмыслить основы».

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.

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