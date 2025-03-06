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Венгрию и Словакию призвали наложить вето на помощь ЕС Украине

Политик Мольнар-Гажо призвал Венгрию и Словакию наложить вето на помощь Украине
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РИА Новости

Венгрия и Словакия должны наложить вето на предоставление новой помощи Киеву со стороны стран ЕС в рамках внеочередного саммита Евросоюза по Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер венгерского движения «Национальное согласие» Янош Мольнар-Гажо.

«Я очень надеюсь, что Венгрия и Словакия наложат вето на эту новую помощь в области вооружений. Почему мы должны поддерживать страну, атакующую «Турецкий поток», через который мы получаем необходимый нам газ?» — отметил он.

По словам Мольнара-Гажо, Украина своей политикой ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Продолжение помощи Киеву со стороны европейских стран он считает ошибкой, поскольку это окажет существенное экономическое влияние на жизнь общества в странах Европы.

До этого анонимный европейский дипломат в беседе с Politico заявлял, что страны Евросоюза должны продолжать финансировать помощь Украине, пока президент США жив.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.
Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.

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