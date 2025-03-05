Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Европе придется платить за помощь Украине до последних дней Трампа

Politico: ЕС нужно платить за боеприпасы для Украины, пока жив Трамп
close
Nathan Howard/Reuters

Страны Евросоюза должны продолжать финансировать помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп жив. Об этом заявил анонимный европейский дипломат в беседе с Politico.

«Расходы на оборону стали постоянной статьей бюджета. Мы отключили солнце, и теперь ежедневно платим за отопление… Так же ежедневно нужны средства на боеприпасы — как минимум, пока жив Трамп», — отметил дипломат.

По данным издания, на саммите планируют утвердить выделение Киеву до €800 млрд в ближайшие годы.

В ЕС также рассматривают сценарий, при котором США могут заключить сделку с Россией без согласования с союзниками. Это вынудит Европу адаптироваться к новым условиям, подчеркивают источники.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее сообщалось, что американские самолеты с оружием для ВСУ развернули в воздухе после приказа Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами