СМИ: Европе придется платить за помощь Украине до последних дней Трампа

Politico: ЕС нужно платить за боеприпасы для Украины, пока жив Трамп

Страны Евросоюза должны продолжать финансировать помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп жив. Об этом заявил анонимный европейский дипломат в беседе с Politico.

«Расходы на оборону стали постоянной статьей бюджета. Мы отключили солнце, и теперь ежедневно платим за отопление… Так же ежедневно нужны средства на боеприпасы — как минимум, пока жив Трамп», — отметил дипломат.

По данным издания, на саммите планируют утвердить выделение Киеву до €800 млрд в ближайшие годы.

В ЕС также рассматривают сценарий, при котором США могут заключить сделку с Россией без согласования с союзниками. Это вынудит Европу адаптироваться к новым условиям, подчеркивают источники.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее сообщалось, что американские самолеты с оружием для ВСУ развернули в воздухе после приказа Трампа.