Пьяный глава аппарата спикера палаты представителей США врезался в машину полиции

Главу аппарата спикера Джонсона задержали за пьяное ДТП с полицейским авто

Главу аппарата спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона Хейдена Хейнса задержали после ДТП с полицейской машиной. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 4 марта после выступления президента страны в конгрессе. Хейнса арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде, но позже освободили. Пресс-секретарь Джонсона рассказал телеканалу, что спикер палаты представителей конгресса знает об инциденте.

В заявлении полиции Капитолия США говорится, что главный помощник спикера врезался в припаркованный автомобиль около полуночи. Офицеры прибыли на место происшествия, и водитель был арестован, говорится в заявлении.

Хейнс — давний и доверенный помощник республиканца. Он занимал пост руководителя аппарата спикера с тех пор, как Джонсон занял эту должность в 2023 году.

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