Угнал машину и въехал в храм. Экс-сотрудник СК устроил гонки с полицией во Владивостоке

Бывший сотрудник Следственного комитета угнал машину во Владивостоке, снес двери местного храма, протаранил автомобиль ДПС и въехал в автобус. Мужчину возмутило, что в храме разрешали ставить только купленные у них свечи. Угонщика задержали, он передал привет чиновникам, назвал их взяточниками и дал им сутки, чтобы покинуть страну. Что известно о нарушителе — в материале «Газеты.Ru».

Угнал машину и устроил ДТП

Днем 15 января на Русской улице во Владивостоке угнали Range Rover — хозяин внедорожника оставил его прогреваться. Угонщик, мужчина 1987 года рождения, выехал на пешеходную часть центральной площади, протаранил несколько автомобилей, после чего попытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным «РБК Восток», мужчина повредил несколько шлагбаумов у здания правительства Приморья, а также зацепил машину Росгвардии. МВД опубликовало видео, на котором угонщик попытался въехать в храм .

Мужчину задержали. Выяснилось, что зарегистрирован он в Хабаровске, а во Владивостоке отдыхал.

«Моими коллегами из Приморского края задержан водитель внедорожника, грубо нарушивший правила дорожного движения в городе Владивостоке», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экс-сотрудника СК возмутили свечи в храме

Угонщиком оказался бывший сотрудник Следственного комитета Александр Голуженко, сообщил Telegram-канал 112.

Поводом для атаки храма стал запрет ставить там «не свои» свечи , сообщил Telegram-канал Baza.

«После задержания мужчина признался полицейским, что его возмутило требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Также подозреваемый передал привет чиновникам, а заодно назвал их взяточниками и дал им сутки на выезд из страны», — отметили журналисты.

Мужчину попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Прибор показал ноль промилле . По предварительным данным, Голуженко грозит привлечение к уголовной ответственности по нескольким статьям.

Ссоры, драки, ДТП и суды

Как уточнил сайт newsvl.ru, мужчина работал в правоохранительных органах в Приморье и Хабаровском крае, где ссорился с коллегами, устраивал драки и даже приставал к практиканткам.

Попадал он и в аварии. В январе 2022-го в центре Хабаровска его задержали четыре экипажа ДПС. Их привлекла машина Голуженко без госномеров. Он отказался предъявлять документы, но заявил, что работает в СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку. По ее итогам мужчину уволили, однако он решил обжаловать решение в суде.

Голуженко потребовал восстановить его в должности следователя-криминалиста, признать недействительными результаты служебной проверки и признать незаконным приказ об увольнении. Также истец требовал взыскать с СК сумму среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсировать ему моральный вред. Хабаровский краевой суд встал на сторону Голуженко.

В 2023 году он восстановился в должности, но в конце 2024-го ушел на пенсию.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», в материалах Хабаровского крайсуда упоминается, что Голуженко проходил курс лечения в психиатрической больнице.