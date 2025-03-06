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В США посоветовали Зеленскому сконцентрироваться на завершении конфликта

Грэм: Зеленский должен сфокусироваться на завершении конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит сосредоточиться на достижении мира. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире Fox News.

«Ему нужно сфокусироваться на достижении мира. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы эта война закончилась справедливо, честно. Я считаю, что Зеленский получил сообщение», — сказал он.

Грэм также высказался в поддержку сорванной сделки по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом и отправился давать интервью на Fox News.

Ранее Зеленский подтвердил подготовку к встрече делегаций Украины и США.

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