В Евросоюзе призвали Украину наладить отношения с США

Евросоюз, несмотря на обещания поддерживать Украину, не готов действовать без поддержки США и призывает Киев наладить отношения с Вашингтоном. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на слова официального представителя ЕС.

Отмечается, что европейские лидеры после переговоров в Лондоне 2 марта признали, что важно продолжать тесное сотрудничество с США, в частности, в контексте НАТО. Кроме того, в ЕС подчеркнули, что будущий европейский вклад в гарантии безопасности Украины должен быть разработан рука об руку с Соединенными Штатами.

Как пишет портал, европейским союзникам Киева не хватает явного лидера, который мог бы возглавить усилия по урегулированию украинского конфликта. В ЕС четко дали понять властям Украины, что не хотят двигаться в этом направлении без США.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер призвал Зеленского наладить отношения с американским президентом, заявив, что любой мир не продлится долго без гарантий США.

Ранее Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом.