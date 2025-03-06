В Канаде заявили о появлении в ближайшее время нового премьер-министра

Глава МИД Канады Жоли: очень скоро у страны появится новый премьер-министр

В ближайшее время у Канады появится новый глава правительства, заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на посвященной американо-канадским отношениям конференции, Жоли выразила мнение, что очень скоро на федеральном уровне появится новый премьер-министр. Она отметила, что экономический план кабинета министров станет «большим вопросом».

18 января сообщалось, что бывший министр финансов Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, намерена баллотироваться на пост премьер-министра страны.

9 января сообщалось, что более 80% опрошенных граждан Канады встретили отставку премьер-министра Джастина Трюдо положительно.

6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Ранее стало известно, что глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия.