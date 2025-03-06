Главными угрозами для Франции являются экономический кризис, нелегальная миграция и исламистский терроризм, а не Россия. Такое мнение высказал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS, раскритиковав курс президента Эммануэля Макрона.

По словам политика, попытки властей увеличить военные расходы ради «латания дыр в бюджете» приведут к банкротству страны и потере рабочих мест.

«Настоящая экзистенциальная угроза — это наркоторговцы, миграционный хаос и терроризм. Макрон же тратит миллиарды не на армию, а на популизм», — заявил Дюпон-Эньян.

Дюпон-Эньян также осудил публичный дискурс, где сторонники мира подаются как «плохие», а сторонники войны — как «хорошие». Он напомнил, что бывший президент Франции Жак Ширак выступал за нейтральный статус Украины, но США, по его мнению, игнорировали эти идеи до прихода Трампа.

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, Макрон заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции раскритиковали Макрона за слова о «российской угрозе».