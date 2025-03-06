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Украинскому фронту предрекли быстрый крах без помощи США

Сенатор Шендерюк-Жидков предрек быстрый крах украинскому фронту без США
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Mariam Zuhaib/AP

Проукраинский фронт может рассыпаться быстрее, чем ожидается, если США прекратят поддержку Киева. Такое мнение высказал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя заявление минобороны Германии об исчерпании возможностей поставок оружия Украине.

Ранее официальный представитель немецкого оборонного ведомства Михаэль Штемпфле заявил, что ФРГ достигла предела в передаче вооружений из арсеналов бундесвера.

«Сообщение Берлина не случайно расходится с риторикой немецких политиков. Европейская военная система десятилетиями выстраивалась вокруг США — если Вашингтон остановит помощь, то и Европа не сможет действовать самостоятельно. Так называемый единый фронт рассыплется быстрее, чем оборона Кабула. Реальность такова: без США у европейского оружия в Украине нет будущего», — отметил Шендерюк-Жидков.

Сенатор связал ситуацию с отсутствием «настоящего суверенитета» у Европы, которая, по его словам, остается зависимой от решений Вашингтона.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее на Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные.

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