На Украине депутат заявил о подделке обращения Верховной рады к Трампу

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подделал обращение Верховной рады к президенту США Дональду Трампу по указанию из офиса Владимира Зеленского. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По его словам, Стефанчук опубликовал на сайте парламента фейковое обращение к конгрессу, сенату и президенту США по указанию главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

«Готовлю обращение к Стефанчуку, чтобы выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде», — написал Дубинский.

Дубинский подчеркнул, что «непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фейкомет должны уйти», поскольку занимаются «фальсификациями и хамством в отношениях с партнерами и союзниками».

4 марта на сайте Верховной рады было опубликовано заявление, в котором депутаты приветствовали мирные инициативы Трампа. В обращении отмечается, что украинцы хотят мира больше, «чем кто-либо другой в мире», и верят, что личное участие американского политика и его «миротворческие усилия» будут иметь решающее значение для прекращения военных действий в зоне конфликта и достижения мира. Также в заявлении отмечается, что Рада выступает за подписание соглашения с США о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Ранее в Раде назвали предательством решение США остановить военную помощь Киеву.