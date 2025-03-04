Рада выступила за сотрудничество с США и участие Трампа в урегулировании на Украине

Верховная рада опубликовала на своем сайте заявление, в котором приветствовала мирные инициативы американского президента Дональда Трампа.

В обращении отмечается, что украинцы хотят мира больше, «чем кто-либо другой в мире», и верят, что личное участие американского политика и его «миротворческие усилия» будут иметь решающее значение для прекращения военных действий в зоне конфликта и достижения мира.

«Верховная рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых», — говорится в заявлении.

Переговоры Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул президента Украины в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.