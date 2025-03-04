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Российский дипломат подверг критике идею размещения европейских миротворцев на Украине

Дипломат Ульянов заявил, что РФ против размещения миротворцев Европы на Украине
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Mindaugas Kulbis/AP

Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине представляется весьма сомнительной. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По мнению дипломата, есть как минимум две причины такой сомнительности. Во-первых, Евросоюз не занимает в конфликте беспристрастной позиции, а миротворцы обязаны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против размещения миротворцев.

Ульянов отметил, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, «ставят телегу впереди лошади». Обычно последовательность событий является иной. Сначала необходимо проработать основные параметры сделки, и только после этого можно обсуждать механизм ее реализации.

2 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассматривает возможность отправки миротворцев на Украину.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.

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