Российский дипломат подверг критике идею размещения европейских миротворцев на Украине

Дипломат Ульянов заявил, что РФ против размещения миротворцев Европы на Украине

Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине представляется весьма сомнительной. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По мнению дипломата, есть как минимум две причины такой сомнительности. Во-первых, Евросоюз не занимает в конфликте беспристрастной позиции, а миротворцы обязаны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против размещения миротворцев.

Ульянов отметил, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, «ставят телегу впереди лошади». Обычно последовательность событий является иной. Сначала необходимо проработать основные параметры сделки, и только после этого можно обсуждать механизм ее реализации.

2 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассматривает возможность отправки миротворцев на Украину.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.