Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО защитили Черное море и Белгородскую область от дронов ВСУ

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Черным морем и Белгородской областью
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«С 18.00 до 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области», — сообщили в минобороны.

Также министерство обороны России сообщило о том, что российские военнослужащие в течение суток перехватили и уничтожили 57 снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 5 марта в Минобороны РФ сообщили, что ночью в регионах страны были нейтрализованы восемь украинских БПЛА. Российские средства ПВО сбили по три беспилотника в небе над Республикой Крым и Белгородской областью. В Курской и Брянской областях, в свою очередь, перехватили по одному дрону.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами