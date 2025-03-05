Российские силы ПВО защитили Черное море и Белгородскую область от дронов ВСУ

Российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«С 18.00 до 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и территорией Белгородской области», — сообщили в минобороны.

Также министерство обороны России сообщило о том, что российские военнослужащие в течение суток перехватили и уничтожили 57 снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 5 марта в Минобороны РФ сообщили, что ночью в регионах страны были нейтрализованы восемь украинских БПЛА. Российские средства ПВО сбили по три беспилотника в небе над Республикой Крым и Белгородской областью. В Курской и Брянской областях, в свою очередь, перехватили по одному дрону.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар.