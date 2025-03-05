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Раскрыто число сбитых за сутки снарядов и беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 51 украинский дрон и шесть бомб JDAM
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Shutterstock

Российские военнослужащие в течение суток перехватили и уничтожили 57 снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 51 украинский дрон и шесть управляемых авиационных бомб. Речь идет о боеприпасах JDAM, которые производятся в США.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 45 318 беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в заявлении.

Утром 5 марта в Минобороны РФ сообщили, что ночью в регионах страны были нейтрализованы восемь украинских БПЛА. Российские средства ПВО сбили по три беспилотника в небе над Республикой Крым и Белгородской областью. В Курской и Брянской областях, в свою очередь, перехватили по одному дрону.

4 марта беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что объект находится в городе Сызрань.

Как он отметил, все украинские БПЛА были ликвидированы. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар.

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