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В Германии раскрыли, сколько украинцев приехало в страну после начала СВО

В Германии заявили, что с 2022 года в страну въехало более 1,5 млн украинцев

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Global Look Press

С начала СВО на территорию Германии въехало более полутора миллиона беженцев с Украины. Об этом заявил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага Марка Биадача, текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По состоянию на 31 октября 2024 года в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано в общей сложности 1 561 021 гражданин Украины, которые въехали в Германию с 24 февраля 2022 года», — подчеркнул он.

До этого глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт заявлял, что большинство беженцев из Украины предпочитают остаться в Германии.

По данным издания Tagesspiegel, только в столице Германии власти насчитывают около 50-60 тысяч украинских беженцев.

Ранее в Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.

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