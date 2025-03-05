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В США заявили, что Белый дом проводит тайные переговоры с ХАМАС

Axios: США ведут тайные переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников
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Hatem Khaled/Reuters

Представители Соединенных Штатов тайно ведут переговоры с палестинским движением ХАМАС по поводу завершения конфликта в секторе Газа и освобождения заложников. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа ведет прямые переговоры с ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в секторе Газа и возможности заключения более широкого соглашения о прекращении войны», — указано в сообщении.

Уточняется, что пока сторонам не удалось достигнуть соглашения. При этом журналисты отмечают, что прошлые администрации не пытались вести прямой диалог с ХАМАС без участия израильской стороны.

3 марта ХАМАС сообщил, что не продлит соглашение с Израилем о прекращении огня в Газе.

Представитель движения отметил, что условия сделки с Тель-Авивом не подлежат пересмотру: посредникам нужно обязать его выполнять условия соглашения и перейти ко второму этапу. Мардави подчеркнул, что Израиль может получить своих заложников исключительно «через сделку по обмену».

Ранее Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями при отказе от плана США по перемирию в Газе.

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