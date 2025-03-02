Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями при отказе от плана США по перемирию в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на заседании правительства пригрозил палестинскому движению ХАМАС, если оно не примет американский вариант продления перемирия в Газе. Об этом пишет The Times of Israel.

Политик заявил, что израильские власти решили заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу, а если ХАМАС не изменит свою позицию и не освободит заложников, ему придется столкнуться с «дальнейшими последствиями».

«Хочу прояснить одну вещь — не будет никаких «бесплатных обедов». Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — он глубоко ошибается», — подчеркнул Нетаньяху.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и что необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля). В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные.

Ранее военные Израиля открыли огонь в секторе Газа на фоне перемирия.