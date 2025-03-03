ХАМАС отказался продлить договоренности с Израилем по Газе

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави сообщил телеканалу Al Jazeera, что палестинское радикальное движение не продлит соглашение с Израилем о прекращении огня в Газе.

«Мы не согласимся на продление первого этапа и настаиваем на поэтапной реализации соглашения в том виде, в котором оно было подписано», — заявил Мардави.

Он добавил, что условия сделки с Израилем не подлежат пересмотру: посредникам нужно обязать его выполнять условия соглашения и перейти ко второму этапу. Мардави подчеркнул, что Израиль может получить своих заложников исключительно «через сделку по обмену».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля) . В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Ранее Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями при отказе от плана США.