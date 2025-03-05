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В Европарламенте заявили, что Россия побеждает на фронте

Депутат Европарламента Блага: Россия побеждает на фронте, а Запад проигрывает
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

В ходе встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил о победе России и поражении Запада в украинском конфликте. Об этом пишетРИА Новости.

По словам Блага, Европа, придерживаясь определенной военной доктрины, потеряла поддержку прежних союзников, включая США.

Он утверждает, что Россия, напротив, укрепляет свои международные позиции, привлекая на свою сторону Китай, Бразилию и многочисленные страны Африки и Азии.

Во время своего выступления на заседании коллегии Путин потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Кроме того, глава государства заявил, что в 2025 году нужно принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

Ранее Путин заявил, что России навязали конфликт на Украине

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