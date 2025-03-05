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Белый дом опроверг сообщения о скором подписании сделки с Украиной по ископаемым

Fox News: подвижек по соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США нет
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Mariam Zuhaib/AP

Никаких решений по подписанию соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США принято не было. Об этом сообщила старший корреспондент в Белом доме телекомпании Fox News Джеки Генрих.

«Источники в Белом доме утверждают, что сообщение Reuters не соответствует действительности, никаких решений по этому вопросу не принято», — написала она.

Генрих также рассказала, что американский министр финансов Скотт Бессент сообщил телеканалу FOX, что подписание документа не планируется.

4 марта агентство Reuters сообщило, что администрация США и Киев ведут переговоры о подписании соглашения о полезных ископаемых. В сообщении говорилось, что о заключении договоренностей американская сторона может объявить в ближайшие часы.

Ожидалось, что сделка будет заключена 28 февраля во время встречи лидеров двух стран в Белом доме, однако переговоры были прерваны из-за словесной перепалки президентов.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к переговорам.

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