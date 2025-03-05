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Президент Азербайджана прилетел в Турцию на переговоры

APA: Алиев прибыл в турецкую столицу для переговоров с Эрдоганом
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Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию, где проведет встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет информационное агентство APA.

В материале отмечается, что самолет азербайджанского лидера уже приземлился в Анкаре.

По данным издания Minval, в рамках визита Алиев и Эрдоган откроют газопровод Игдыр-Нахчыван. Договор о строительстве данного объекта был подписан в июне 2023 года. Ожидается, что с его помощью Азербайджан будет поставлять газ в Турцию через территорию Грузии. Далее топливо посредством глобальной газовой системы TANAP будут экспортировать в европейские страны через территорию Греции.

1 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе телефонного разговора дипломаты обсудили атаку украинских дронов на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

Объект, относящийся к газопроводу «Турецкий поток», подвергся атаке в ночь на 28 февраля. Как рассказали в российском министерстве обороны, беспилотники были уничтожены до того, как смогли достичь заданной цели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экспорт газа из РФ в европейские страны по газопроводу «Турецкий поток» обновил исторический рекорд.

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