Власти Грузии раскритиковали «несерьезные» европейские структуры

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Венецианскую комиссию несерьезной структурой после того, как этот орган опубликовал критический отчет в адрес грузинских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких правовых оснований нет у их требований. Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур <...> Из центра правовой экспертизы эта структура превратилась в политический орган, который служит интересам «глобальной партии войны» <...> Их отчеты мы не можем воспринять всерьез», — заявил Кобахидзе журналистам.

В своем отчете Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционным вопросам, рассмотрела грузинский кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях и манифестациях. Комиссия утверждает, что эти акты необходимо переработать, так как они якобы ограничивают возможности проведения акций протеста.

Также Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии отказались предоставлять статус кандидата в члены ЕС в 2022 году из-за отказа вступать в войну против России.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в продолжении боевых действий на Украине.