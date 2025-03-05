Пашинян обвинил Баку в пытках пленных армян

Баку применяет запрещенные средства в отношении пленных армян. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«У нас есть информация, что в отношении заключенных применяются запрещенные средства, их пытают», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян обратил внимание на опубликованные азербайджанскими СМИ фотографии армянских пленных. На кадрах видны последствия применения запрещенных средств. По словам премьера, подобные снимки направлены на подрыв общества Армении изнутри.

25 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. По ее словам, Азербайджан не стал комментировать предложения по разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля над вооружениями.

26 февраля Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Премьер Армении отметил, что переговоры по оставшимся двум вопросам продолжаются.

Ранее Пашинян решил отредактировать конституцию Армении.