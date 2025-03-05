Выступление президента США в конгрессе заставило переживать иностранных чиновников

Выступление в конгрессе президента США Дональда Трампа напугало многих иностранных чиновников, поскольку глава государства повторил свои заявления о торговых войнах и готовности к территориальному расширению. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

«Такие утверждения были шокирующими и неприемлемыми, США все больше выглядят ненадежным партнером и не заслуживают доверия», — сказал латиноамериканский дипломат, имя которого газета не назвала.

Особенно иностранные чиновники взволновались из-за намерения присоединить Гренландию и Панаму. После этого ряд зарубежных гостей заявили, что «готовятся к ужасающим сценариям на всех фронтах».

Дональд Трамп 1,5 часа выступал перед конгрессом, пообещал «золотой век» Америки. В своей речи он подчеркнул намерение провести масштабные внутренние реформы: снизить налоги, поддержать производство в США и бороться с инфляцией. Во внешней политике президент затронул вопросы возвращения Панамского канала под контроль США, присоединения Гренландии в качестве 51-го штата, а также переговоры по Украине. Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором выражается готовность к мирным переговорам.

Выступление главы Белого дома, онлайн-трансляцию которого вела «Газета.Ru», с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.