В РФ оценили способность Зеленского обойти запрет на переговоры

Депутат Чепа допустил, что Зеленский может обойти запрет на переговоры с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в случае необходимости сможет обойти введенный им же запрет на переговоры с РФ. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член нижней палаты российского парламента Алексей Чепа.

Он отметил, что глава соседнего государства объявил о своей готовности к переговорам с Москвой и даже направил соответствующий документ в Вашингтон. Но, как сказал депутат, руководству РФ важно проанализировать, к какому именно диалогу готов украинский лидер.

Также, по мнению законодателя, действующий на Украине запрет на ведение переговоров с российскими властями может не распространяться на главу государства.

«Не очень хорошо представляю, как сейчас в Киеве действует этот закон. Скорее, его принимали для того, чтобы исключить возможность участия кого-то третьего в переговорах с РФ», — добавил Чепа.

Он подчеркнул, что у Зеленского в любом случае есть способ обойти данный запрет. Для этого ему надо только получить разрешение на ведение переговоров от Верховной рады.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти страны положительно отнеслись к заявлению украинского лидера о готовности к переговорам. Однако вопрос о конкретных участниках диалога по-прежнему остается открытым, уточнил представитель Кремля.

Ранее в РФ раскритиковали предложение Зеленского о перемирии.