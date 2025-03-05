В Кремле прокомментировали письмо Зеленского Трампу

В Кремле положительно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом, Песков прокомментировал сообщение о письме Зеленского президенту США Дональду Трампу, в котором украинский лидер выразил готовность вести диалог о прекращении конфликта.

При этом Песков подчеркнул, что вопрос о конкретных участниках переговоров остается открытым. Он также обратил внимание на действующий запрет, препятствующий президенту Украины вести прямые переговоры с российской стороной.

12 февраля 2025 года глава Белого дома и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскаивается из-за ссоры с Трампом в Белом доме.