В РФ выступили против предложенного Зеленским плана перемирия

Перемирие на условиях, которые предложил украинский лидер Владимир Зеленский, не отвечает интересам РФ и может ослабить ее позиции. Такое заявление сделал автор Telegram-канала «Старше Эдды», который освещает ситуацию в зоне боевых действий.

Он выразил уверенность, что Киев под видом деэскалации конфликта пытается лишить Москву имеющихся у нее преимуществ.

«То есть он (Зеленский — «Газета.Ru») реально считает нас дураками», — подчеркнул автор канала.

По его мнению, РФ стоит кратно увеличить количество наносимых по Украине ударов в ответ на ее инициативу о перемирии.

4 марта украинский лидер опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором описал собственные инициативы по урегулированию конфликта. Зеленский отметил, что на первом этапе Москва и Киев могли бы провести масштабный обмен пленными военнослужащими. Также он предложил объявить перемирие в воздушном пространстве и на море, которое сопровождалось бы введением запрета на использование дронов и удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее в администрации США назвали лучшую гарантию для Украины от повторного начала вооруженного конфликта с РФ.