Политолог оценил заявление Лукашенко о Пригожине и ядерном оружии

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пытался получить в свое распоряжение ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день одной из важнейших международных тем является ядерное сдерживание.

«Мы видим, насколько эта проблема беспокоит Трампа. Мы видим челночную дипломатию, которая сейчас выстраивается с участием Ирана. И Лукашенко, как человек, который в интересах своей страны старается быть причастным к актуальным вопросам политики, судя по всему, решил обозначить свой вклад», — сказал Пинчук.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Лукашенко подчеркнул, что даже не думал, что Пригожин может дойти до «такого безумства».

Он также заявил, что российские власти не допустили бы подобного развития событий, которое было неприемлемо и для Запада.

Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.