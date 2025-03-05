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Политолог: драка в парламенте Сербии продлит раскол общества на годы

Политолог Маркелов: драка в парламенте Сербии пойдет на пользу оппозиции
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Reuters

В Сербии пострадали три женщины-депутата в результате попытки оппозиции сорвать заседание парламента потасовкой с применением пиротехники. В целом беспорядки продолжаются уже полгода, а новый инцидент будет использован для дальнейшего нагнетания обстановки в стране, заявил 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Эксперт напомнил, что сербские контрэлиты остались недовольны результатами выборов, из-за чего республика разделилась надвое. Первые выступают за независимость страны, вторые — за консолидацию с ЕС. При этом внутренний конфликт ослабляет всех, а также провоцирует обострение социальных и экономических проблем, подчеркнул Маркелов.

«Политические проблемы всегда потянут за собой экономические... Думаю, что в ближайшие годы Сербия обречена на постоянную борьбу за власть», — заявил он, добавив, что республике логичнее бороться за автономность, так как она обладает всем, чтобы стать «экономически крепкой».

Сегодня же оппозиция может обернуть ситуацию в парламенте в свою пользу, использовав ее для дальнейшего нагнетания обстановки, полагает политолог.

«Именно на это настроены оппозиционные силы, на это им дают деньги, ради этого вся история и придумана. ЕС для поддержания собственной репутации не экономит, он готов вкладываться в оппозицию», — заявил он.

Заявление представителей ЕС о желании привнести в Сербию все самое лучшее Маркелов назвал «спекулятивным лозунгом», заявив, что это противоречит национальной идентичности государства.

Напомним, после инцидента в парламенте Сербии врачи борются за жизнь одной из пострадавших, а также за жизнь нерожденного ребенка другой. Заседание было посвящено поправкам в закон об образовании на фоне протестов студентов после трагедии в Нови-Саде, после беспорядков его не остановили. Подробности о происшествии и его последствиях – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве Сербии заявили, что ЕС пытается «вклиниться» в переговоры по Украине.

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