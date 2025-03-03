Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой

Саммит по Украине в Лондоне напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«‎Сам саммит в Лондоне даже по тому, как были расставлены столы, очень сильно напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями и почему-то без обещанной драки. А во главе стола на месте жениха и невесты сидели Макрон, Стармер и Зеленский», — сказал Рогов.

По его мнению, участников встречи в столице Британии перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость самостоятельно финансировать Украины и военный конфликт.

Рогов добавил, что намерение администрации США выяснить, куда ушли миллиарды долларов, заставляет задуматься.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран Евросоюза, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

Ранее в офисе Зеленского признали разворот политики США.