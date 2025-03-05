В Кремле рассказали, планирует ли Россия сокращать списки недружественных стран

Россия не имеет планов по сокращению списков недружественных стран. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет таких планов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В марте в Минпромторге России заявили, что министерство не обсуждает вопрос снятия введенных в ответ на санкции недружественных стран пошлин на отдельные группы товаров. В ведомстве назвали обсуждение соответствующего вопроса преждевременным.

Такой вопрос министерству появился после того, как газета «Известия» написала, что Минпромторг готов снизить пошлины на иностранные потребительские товары, если недружественные страны снимут санкции в отношении наших экспортеров.

В декабре в МИД России заявили, что достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных государств нет. В министерстве отметили, что несмотря на желание этих стран сохранить сотрудничество в некоторых сферах, они не перестанут считаться недружественными.

Ранее в Кремле рассказали, по какому принципу страны включаются в список недружественных.