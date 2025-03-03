В Минпромторге высказались о судьбе пошлин на товары из недружественных стран

Минпромторг не прорабатывает вопрос снятия пошлин, введенных в ответ на санкции

Минпромторг России не обсуждает вопрос снятия введенных в ответ на санкции недружественных стран пошлин на отдельные группы товаров, сообщили в пресс-службе торгового ведомства, пишет агентство ТАСС.

В министерстве назвали обсуждение соответствующего вопроса преждевременным.

Такой вопрос министерству появился после того, как газета «Известия» написала, что Минпромторг готов снизить пошлины на иностранные потребительские товары, если недружественные страны снимут санкции в отношении наших экспортеров.

Российское правительство в декабре 2024 года продлило еще на год действие повышенных пошлин на некоторые товары из недружественных государств. В том числе пошлины распространяются на такие товары, как парфюмерия и косметика, алкоголь и сладости, аккумуляторы, стройматериалы.

Во второй половине февраля сообщалось, что американская администрация продлила еще на год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».

Ранее стало известно, что послы стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России.