Экс-глава кабмина РФ заявил, что приостановка военной помощи Украине скажется на ходе боев

Решение США приостановить военную помощь Украине серьезно отразится на ходе боевых действий. Такое мнение высказал бывший председатель российского правительства Сергей Степашин в беседе с агентством ТАСС.

«Очень серьезно скажется», — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он считает, что это решение должно быть окончательным и важно, чтобы США «не отступили назад».

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине после неудачной встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. Американская сторона заявила, что пересматривает свою поддержку, чтобы убедиться, что она способствует мирному решению конфликта.

Газета The Economist со ссылкой на украинский источник писала, что Украина начала разрабатывать запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск.

Ранее Путин заявил, что США начали получать объективную информацию.