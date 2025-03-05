Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава кабмина РФ заявил, что приостановка военной помощи Украине скажется на ходе боев

Степашин: остановка военной помощи США Украине серьезно отразится на ходе боев
close
U.S. Marine/Global Look Press

Решение США приостановить военную помощь Украине серьезно отразится на ходе боевых действий. Такое мнение высказал бывший председатель российского правительства Сергей Степашин в беседе с агентством ТАСС.

«Очень серьезно скажется», — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он считает, что это решение должно быть окончательным и важно, чтобы США «не отступили назад».

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине после неудачной встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. Американская сторона заявила, что пересматривает свою поддержку, чтобы убедиться, что она способствует мирному решению конфликта.

Газета The Economist со ссылкой на украинский источник писала, что Украина начала разрабатывать запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск.

Ранее Путин заявил, что США начали получать объективную информацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами