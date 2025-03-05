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План реконструкции сектора Газа включает строительство аэропорта

МИД Египта сообщил, что план реконструкции Газы включает строительство аэропорта
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Amir Cohen/Reuters

Подготовленный Египтом план восстановления сектора Газа включает в себя строительство торгового порта и международного аэропорта. Об этом сообщил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты, передает ТАСС.

«План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта», — сказал он на пресс-конференции, организованной по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

Аты отметил, что планируется также восстановить дороги и наладить доступ жителей анклава к базовым коммунальным услугам

Глава МИД Египта добавил, что Каир ведет переговоры с европейскими странами и США для координации реализации проекта реконструкции.

4 марта лидеры стран ЛАГ приняли план восстановления Газы и потребовали Израиль прекратить свои «агрессивные действия» на Западном берегу реки Иордан.

Они также призвали остановить строительство в этом регионе новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских населенных пунктов. Итоги саммита приветствовал ХАМАС.

Ранее в Израиле выступили против создания палестинского государства.

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