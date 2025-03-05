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Глава МИД Венгрии заявил о готовности США пересмотреть части санкций против РФ

Сийярто: США готовы обсуждать снятие вредящих Венгрии санкций против России
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Global Look Press

США готовы обсуждать вопрос об отмене американских санкций против Российской Федерации, наносящих ущерб Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации [экс-президента США Джо] Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал министр.

Он пояснил, что речь идет об антироссийских рестрикциях, влияющих на энергетическую безопасность венгерского государства. По словам дипломата, эти меры мешают его стране покупать природный газ РФ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз не будет отменять санкции против РФ, если их отменят США.

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