Глава МИД Венгрии заявил о готовности США пересмотреть части санкций против РФ

США готовы обсуждать вопрос об отмене американских санкций против Российской Федерации, наносящих ущерб Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации [экс-президента США Джо] Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал министр.

Он пояснил, что речь идет об антироссийских рестрикциях, влияющих на энергетическую безопасность венгерского государства. По словам дипломата, эти меры мешают его стране покупать природный газ РФ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз не будет отменять санкции против РФ, если их отменят США.