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В ЕС назвали условие исчезновения Украины

МИД Испании: если Украина проиграет, она прекратит свое существование
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Если Украина потерпит поражение в конфликте, она прекратит свое существование. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит ТАСС.

«Если Украина проигрывает эту войну, Украина исчезает», — подчеркнул он.

По мнению Альбареса, переговоры по урегулированию конфликта на Украине не должны проходить без учета позиции Киева. Затронув вопрос о европейской безопасности, он также отметил, что эту проблему также нельзя обсуждать без представителей стран ЕС.

До этого японская газета Toyo Keizai писала, что, несмотря на финансовую помощь Украине со стороны Запада и НАТО, прежнее ощущение возможной победы украинской стороны исчезло.

По данным издания, аналитики все чаще говорят не о прекращении боевых действий, а о поражении Киева. По мнению автора публикации, у Украины есть несколько вариантов развития событий. В статье говорится, что первым вариантом является полное объединение с Россией, как это было во времена Советского Союза.

Ранее в Евросоюзе призвали продолжать военную помощь Украине.

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