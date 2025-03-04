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Захарову удивила неосведомленность главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине

Захарову удивило, что глава МИД Израиля Саар не знает о роли Бандеры на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила в своем Telegram-канале удивление по поводу неосведомленности министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о героизации пособника нацистов Степана Бандеры на Украине.

«Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ему ничего не известно о героизации Бандеры на Украине. То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — написала дипломат.

В своем посте Захарова специально для Саара опубликовала ссылки на «некоторые из многочисленных» англоязычных материалов, посвященных героизации нацизма на Украине.

4 марта Саар заявил, что в Израиле проверят, действительно ли пособника нацистов Степана Бандеру восхваляют на Украине на национальном уровне. Министр признался, что не знал об этом. Он отметил, что поручит проверить, действительно ли в честь Бандеры и другого соратника Гитлера Романа Шухевича называют улицы, и подчеркнул, что Тель-Авив осудит Киев, если информация подтвердится.

25 февраля кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен приехал во Львов и заявил, что властям Украины необходимо отменить в стране культ Бандеры. Он подчеркнул, что Бандера является террористом, который виновен в уничтожении 100 тысяч поляков.

Ранее Путин заявил, что польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте.

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