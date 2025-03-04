Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады

Трюдо назвал глупым решение Трампа ввести пошлины против Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение тарифов против Канады, назвав это решение крайне неразумным. Его слова передает РИА Новости.

«Я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, за более чем восемь лет нашего сотрудничества мы достигли многого, но это действительно глупо», — отметил Трюдо на пресс-конференции.

Он также сообщил, что Канада введет ответные тарифы в размере 25% на американские товары на общую сумму 155 миллиардов канадских долларов (107,4 миллиарда долларов США). По словам Трюдо, канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои тарифы.

4 марта издание Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. В Вашингтоне это объяснили защитой интересов американского бизнеса.

Ранее в МИД России предположили, что Канаду придется защищать сбежавшим туда украинцам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами