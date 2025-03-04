Трюдо раскритиковал действия Трампа в отношении Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение тарифов против Канады, назвав это решение крайне неразумным. Его слова передает РИА Новости.

«Я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, за более чем восемь лет нашего сотрудничества мы достигли многого, но это действительно глупо», — отметил Трюдо на пресс-конференции.

Он также сообщил, что Канада введет ответные тарифы в размере 25% на американские товары на общую сумму 155 миллиардов канадских долларов (107,4 миллиарда долларов США). По словам Трюдо, канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои тарифы.

4 марта издание Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. В Вашингтоне это объяснили защитой интересов американского бизнеса.

Ранее в МИД России предположили, что Канаду придется защищать сбежавшим туда украинцам.