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В Совфеде оценили возможность ЕС заместить помощь Киеву от США: «Только хорохорятся»

Сенатор Карасин усомнился в возможности ЕС заместить помощь Украине от США
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился, что страны Европы смогут заместить приостановленную Соединенными Штатами военную помощь Украине. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что они «только хорохорятся».

Парламентарий затруднился ответить, о чем договорились лидеры ЕС на прошедшей в Лондоне встрече, однако заметил, что на их лицах было «чувство озабоченности» из-за того, что ответственность за Украину может полностью лечь на Европу.

В то же время Карасин заметил, что политики «только хорохорятся», когда говорят о возможностях своих стран помочь Киеву. Те же Англия и Франция не столь сильны, как ранее, указал сенатор.

«Европейцы только сейчас поддерживают Зеленского, но это все на время. Постепенно восторги начнут затихать. Когда нужно будет помогать реальными делами, они постараются отползти от этой ситуации», — сказал Карасин.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бербок рассказала, что нужно Европе и Украине для «мира через силу».

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