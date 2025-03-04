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В Госдуме выступили за полный запрет на усыновление детей за рубеж

Депутат ГД Кузнецова выступила за полный запрет на усыновление детей за рубеж
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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

В России должен быть введен полный запрет на усыновление детей за рубеж. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Надо к этому идти. Я считаю, это дело чести для России. Мы сами позаботимся о своих детях, о своих сиротах. Отдавать детей в семьи, где мы даже никогда не узнаем, что с ними произошло?» — задается вопросом Кузнецова.

Парламентарий рассказала, что к ней обращались молодые люди, которые были усыновлены в предыдущие годы в англоязычные страны. Многие из них, по ее словам, хотят найти своих биологических родителей в России.

В январе сообщалось, что в девяти регионах России начались проверки, связанные с незаконным вывозом детей за рубеж в период с 1993 по 2000 годы.

До этого Госдума приняла законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Южной Корее рассказали о насильственном и принудительном усыновлении за рубеж.

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