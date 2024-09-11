В Южной Корее рассказали о насильственном и принудительном усыновлении за рубеж

Власти Южной Кореи сообщили, что обнаружили новые доказательства того, что женщин заставляли отдавать своих детей на усыновление за рубеж: в Австралию, Данию и США. Об этом пишет The Guardian.

С 1950-х годов не менее 200 000 южнокорейских детей были усыновлены за границу. Затем появились обвинения в том, что больницы, родильные дома и агентства по усыновлению систематически вступали в сговор, чтобы заставить родителей — в основном матерей-одиночек — отказаться от своих детей.

В некоторых случаях работники служб усыновления настаивали на том, что усыновленные дети — это брошенные дети, и обвиняли биологических родителей в том, что они их не искали.

Однако в отчете правительственной Комиссии по установлению истины и примирению, созданной для расследования этих заявлений, подробно описаны некоторые методы принуждения, используемые для того, чтобы заставить матерей, живущих в приютах, отказаться от своих детей, которым тем всего было день от роду.

В одном случае мать, не желавшая разлучаться со своим ребенком, была записана как «проблемная» и «психически больная». В итоге у нее отобрали ребенка и передали агентству по усыновлению.

Усыновленные в более старшем возрасте дети рассказывали, что в детстве им говорили, что им будет лучше быть усыновленными детьми в Дании, чем жить как бедные южнокорейские дети.

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